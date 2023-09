Börse Asien Asiatische Börsen nach Chinas Reaktion zur Stabilisierung des Yuan im Aufwind

China will seinen Immobiliensektor und den Yuan stützen. Anleger begrüßen die Maßnahmen. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel im Plus.

Anleger blicken auf die konjunkturelle Entwicklung in China. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse in Shanghai

Tokio, Peking Chinas Einsatz für seinen Immobiliensektors sowie die Bemühungen, das Verfalls-Tempo des Yuan abzubremsen, haben den asiatischen Börsen am Freitag zum Ende der Woche noch einmal Aufwind verliehen. So wird die chinesische Zentralbank zum ersten Mal in diesem Jahr die Menge an Devisen, die Finanzinstitute als Reserven halten müssen, senken. Wie die People's Bank of China (PBOC) am Freitag in einer Online-Erklärung mitteilte, soll der Mindestreservesatz für Devisen ab dem 15. September um 200 Basispunkte (bps) von sechs auf vier Prozent gesenkt werden, um das Tempo des Yuan-Verfalls zu verlangsamen.

