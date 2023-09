Börse Asien Asiatische Börsen nach Wirtschaftszahlen aus China im Aufwind

Wirtschaftsdaten und die Entscheidung der chinesischen Zentralbank, mittelfristige Kredite und den Zinssatz unverändert zu lassen, beflügeln die Märkte.

Die Börse in Shanghai ist einer der wichtigsten Handelsorten in Asien. (Foto: Reuters) Shanghaier Börse

Peking, Tokio, Shanghai, Singapur Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag zunächst stärker gezeigt. In China übertrafen die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im August die Prognosen der Analysten deutlich und auch die Entscheidung der chinesischen Zentralbank, mittelfristige Kredite zu verlängern und den Zinssatz unverändert zu lassen, sorgte für Jubelstimmung an Asiens Börsen.

„Es ist sicherlich kein endgültiger Wendepunkt, aber vielleicht sehen wir grüne Triebe in Chinas Wirtschaft“, sagte Kyle Rodda, leitender Marktanalyst beim Maklerunternehmen Capital.com, und nannte die Einzelhandelszahlen „besonders ermutigend“.

Wie die People's Bank of China (PBOC) innerhalb einer Erklärung mitteilte, wird sie den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite im Wert von 591 Milliarden Yuan (81,2 Milliarden US-Dollar) an einige Finanzinstitute unverändert bei 2,50 Prozent gegenüber der vorherigen Maßnahme belassen. Das gab die Zentralbank am Freitag bekannt.

Mit der Entscheidung wolle man die Liquidität des Bankensystems in angemessenem Umfang und die Liquiditätsbedingungen zum Quartalsende stabil halten, erklärte die PBOC. „Der Zweck der Maßnahme der PBOC war es, die Marktliquidität wieder aufzufüllen“, sagte Marco Sun, leitender Finanzmarktanalyst der MUFG Bank (China). China bleibt ein Ausreißer unter den weltweiten Zentralbanken, die ihre Geldpolitik gelockert haben, um den ins Stocken geratenen Aufschwung zu stützen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 33.614 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 2436 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle.

Chinesische Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze übertreffen Prognosen

Auch Chinas Industrieproduktion sowie die Einzelhandelsumsätze haben im August die Erwartungen der Analysten weit übertroffen. Offiziellen Zahlen des Nationalen Statistikamtes (NBS) am Freitag zufolge, stieg die Industrieproduktion im August um 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und übertraf damit um Längen die Erwartungen der von Reuters befragten Analysten, die das Wachstum auf lediglich 3,9 Prozent schätzten. Im Juli lag der Wert noch bei 3,7 Prozent.

Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den Verbrauch, stiegen im August ebenfalls schneller und lagen bei 4,6 Prozent, was auf die Sommerreisesaison zurückzuführen ist und das schnellste Wachstum seit Mai darstellt. Im Juli war lediglich ein Anstieg von 2,5 Prozent verzeichnet worden, Analysten rechneten deshalb mit nur 3,0 Prozent Wachstum.

Die Daten könnten deuten darauf hindeuten, dass die jüngsten Maßnahmen zur Stützung der ins Stocken geratenen Konjunktur, einschließlich der Immobilienförderung, erste Früchte tragen.

