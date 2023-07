Börse Asien Asiatische Börsen zum Ende der Woche uneinheitlich

Die Aufwärtsbewegungen an den US-Börsen wirken sich positiv auf die Asien-Börsen aus. Der chinesische Verbraucherindex könnte im Juli jedoch kurzfristig abfallen.

Die Börse in Shanghai ist einer der wichtigsten Handelsorten in Asien. (Foto: Reuters) Shanghaier Börse

Tokio Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag zum Ende der Woche eher uneinheitlich gezeigt. Offenbar hat der Aufwind an den US-Börsen nach dem geringen Anstieg der Verbraucherpreise und der damit einhergehenden Inflationsabkühlung positive Auswirkungen auf die asiatischen Märkte. In China blieb der Verbraucherpreisindex (VPI) offizieller Daten zufolge im Juni zwar unverändert, jedoch könnte der VPI laut Liu Guoqiang, dem Vize-Chef der chinesischen Zentralbank, im Juli wieder absinken, bevor er im August erneut ansteigt. Liu sagte auf einer Pressekonferenz in Peking, dass Chinas Wirtschaft Zeit brauche, um nach der Pandemie zur Normalität zurückzukehren. Die Zentralbank verfüge über umfangreiche politische Instrumente und werde die „antizyklischen“ Anpassungen verstärken, fügte er hinzu.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 32.494 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2241 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,1 Prozent.

Mehr: Berlins neuer China-Plan – Das sind die wichtigsten Punkte für die Wirtschaft