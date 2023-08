Börse Asien Asiatische Indizes legen zu – Chinas Notenbank hält Werkzeuge zur Stützung der Konjunktur bereit

Neue Maßnahmen der chinesischen Zentralbank ermuntern die Anleger. Die wichtigsten Indizes in Japan und China legten leicht zu.

Die Stimmung der Anleger in Asien bessert sich. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur, Frankfurt Die Aussicht auf Konjunkturhilfen in China hat die Aktienmärkte in Asien am Freitag gestützt. Die Börse in Shanghai legte um 0,3 Prozent auf 3291 Zähler zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent auf 4023 Punkte.

In Japan schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent höher. Der breiter gefasste Topix-Index rückte 0,3 Prozent vor.

Die chinesische Zentralbank hatte am Donnerstag ein neues Unterstützungspaket für Privatunternehmen angekündigt. Sie werde unter anderem die Finanzierungsmöglichkeiten für kleine Firmen ausweiten. Zuvor hatte die Volksrepublik bereits Maßnahmen zur Ankurbelung des Konsums im Automobil-, Immobilien- und Dienstleistungssektor angekündigt.

Mehrere Instrumente sollen chinesische Wirtschaft stützen

Am Freitag erklärte die chinesische Zentralbank, dass sie zur Stimulierung der mauen Wirtschaft eine Reihe von Werkzeugen parat hält. Der Leiter der Abteilung für Geldpolitik bei der Notenbank, Zou Lan, zählte dabei auf einer Konferenz in Peking mehrere Instrumente auf, mit denen eine üppige Liquidität im Bankensystem gesichert werden könne.

Er nannte dabei unter anderem die Senkung des Mindestreservesatzes (RRR). Je niedriger dieser Satz ist, um so mehr Kredite können die Geschäftsbanken vergeben.

Die Notenbank hat jedoch noch weitere Pläne: Zou nannte Offenmarktgeschäfte, den Zinssatz für mittelfristige Darlehen an Finanzinstitute (MLF) sowie andere strukturelle geldpolitische Instrumente. Diese müssten koordiniert und flexibel eingesetzt werden. Details nannte er nicht.

Exportweltmeister China leidet unter der eingebrochenen Auslandsnachfrage, einem angeschlagenen Immobiliensektor, steigender Arbeitslosigkeit und auch der Konsum schwächelt. Chinas kommunistische Führung hat der Wirtschaft Unterstützung zugesichert und spricht von einer „schwierigen“ Erholung von der Pandemie. Es fordert dabei eine „umsichtige“ Geldpolitik und eine stabile Währung.

Mehr: Wall Street schließt erneut leicht im Minus – Paypal-Aktie rutscht ab