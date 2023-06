Börse Asien Asien-Anleger enttäuscht über vorsichtige Zinssenkung in China

Die Anleger in Asien zeigen sich von der Zinssenkung in China unbeeindruckt. Sie befürchten, dass der Schritt nicht ausreicht, um das Vertrauen in die Wirtschaft zu stärken.

Die Märkte in Asien reagieren kaum auf den chinesischen Zinsentscheid. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Börse Shanghai

Tokio Die jüngste Zinssenkung in China hat an den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag für Enttäuschung gesorgt. Anleger befürchteten, dass der Schritt nicht ausreichen werde, um das Vertrauen in die schwächelnde Wirtschaft zu stärken.

"Eine solch geringfügige Lockerung wird wahrscheinlich dazu beitragen, eine drastische Verlangsamung des Wachstums zu verhindern, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie einen starken Impuls bietet, um die Wachstumsabschwächung in naher Zukunft umzukehren", konstatierten die Analysten von BofA Global Research. Erstmals seit zehn Monaten hat China zwei wichtige Leitzinsen gesenkt.

Die Notenbank setzte sowohl den einjährigen Leitzins (LPR) als auch den fünfjährigen um zehn Basispunkte nach unten und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Die meisten Kredite in China basieren auf dem einjährigen LPR-Zins, der Schlüsselzins für fünfjährige Darlehen beeinflusst die Hypotheken. Die Zinssenkungen folgten auf jüngste Wirtschaftsdaten, die zeigten, dass Chinas Einzelhandels- und Industriesektor Mühe haben, die zu Beginn des Jahres verzeichnete Dynamik aufrechtzuerhalten.

Die Börse in Shanghai lag leicht im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen zeigte sich kaum verändert.

In Hongkong gab der Hang Seng knapp zwei Prozent nach. Vor allem der Immobiliensektor ließ Federn. Der Hang Seng Mainland Property Index gab um knapp vier Prozent nach; ein Index, der die in China notierten Bauunternehmen abbildet verlor knapp zwei Prozent.

In Tokio machte der Nikkei-Index im Handelsverlauf anfängliche Verluste wieder wett und ging leicht fester mit 33.389 Punkten aus dem Handel. Nach der jüngsten Rally hatten einige Anleger zunächst Kasse gemacht. Für positive Impulse sorgte die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway des Milliardärs Warren Buffett, die ihre Beteiligungen an den fünf größten japanischen Handelshäusern aufgestockt hat. Das größte Plus verbuchte mit knapp drei Prozent das Handelshaus Mitsui & Co.

