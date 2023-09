Börse Asien Asien-Börsen fest im Griff globaler Wachstumssorgen

Nach Konjunkturdaten aus China und Europa sind Anleger weiter unsicher. Die wichtigsten Indizes in China notieren im Minus. In Japan legen die Aktien zu.

Anleger sind nach Wirtschaftsdaten aus China und Europa besorgt. (Foto: AP) Bank of Japan

Hongkong Schwache Konjunkturdaten aus China und Europa haben am Mittwoch die Unsicherheit der asiatischen Anleger über den globalen Aufschwung verstärkt. Die am Dienstag veröffentlichte Caixin-Umfrage im privaten Sektor zeigte, dass der chinesische Dienstleistungssektor im August aufgrund der schwachen Nachfrage so langsam gewachsen ist wie seit acht Monaten nicht mehr.

Die Daten für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland, Großbritannien und der Eurozone waren ebenfalls rückläufig, und auch der Dienstleistungssektor schrumpfte in diesen Ländern. „Der Rückgang in China war stärker als erwartet“, sagte Redmond Wong von Saxo Markets. „Die chinesische Regierung ist aktiver geworden und lockert die Regulierung, aber es bleibt abzuwarten, ob das ausreicht.“

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,7 Prozent.

In Japan legten die Aktien zu, nachdem ein Vertreter der japanischen Notenbank BOJ erklärt hatte, er sehe erste Signale für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik.

„Ich persönlich glaube, dass die japanische Wirtschaft endlich erste Anzeichen zeigt, das Inflationsziel der BOJ von zwei Prozent zu erreichen“, sagte Währungshüter Hajime Takata. „Wir müssen die derzeitigen massiven geldpolitischen Anreize geduldig beibehalten. Gleichzeitig müssen wir schnell auf Unsicherheiten reagieren, da wir erste Anzeichen eines positiven Zusammenhangs zwischen Löhnen und Inflation sehen.

Die BOJ will die Zinsen so lange extrem niedrig halten, bis eine robuste Binnennachfrage und ein nachhaltiges Lohnwachstum die steigenden Importkosten als Haupttreiber der Inflation ablösen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 33.262 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent und lag bei 2393 Punkten.

