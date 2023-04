Börse Asien Asien-Börsen nach Öl-Förderkürzungen im Aufwind

Anleger in Asien starten optimistisch in die Woche. Nikkei und Topix steigen im Verlauf ins Plus. Auch schlechter als erwartete Wirtschaftsdaten aus Japan und China bremsen die Anleger nicht.

Sydney, Peking, Tokio Die überraschende Drosselung der Ölproduktion durch den Verbund Opec+ verstärkt am Montag dem Optimismus an den Märkten in Asien. Goldman Sachs hob seine Prognose für die Sorte Brent bis Ende des Jahres auf 95 Dollar pro Barrel und für 2024 auf 100 Dollar an.

„Die heutige überraschende Kürzung steht im Einklang mit der neuen Opec+-Doktrin, präventiv zu handeln, weil sie dies ohne signifikante Verluste von Marktanteilen tun können“, teilte Goldman Sachs mit. „Diese Kürzung ist zwar überraschend, spiegelt aber wichtige wirtschaftliche und wahrscheinlich auch politische Erwägungen wider.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 28.150 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2015 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent.

