Börse Asien Asien-Börsen nach Powell-Aussagen verhalten

Die Anleger in Asien gehen nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell mit schlechter Laune in den neuen Handelstag. Der US-Notenbankchef hält weitere Zinserhöhungen für nötig.

Die Anleger in Asien schauen skeptisch in Richtung USA. (Foto: Getty Images News/Getty Images) Börse Shanghai

Tokio Die Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell über weitere Zinserhöhungen verderben am Donnerstag den Anlegern in Asien die Laune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 33.576 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 2310 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,5 Prozent.

Es sei noch „ein langer Weg", bis das Ziel einer Inflationsrate von 2,0 Prozent erreicht werde, erklärte der Fed-Chef bei einer Anhörung im US-Kongress. Fast alle Mitglieder in dem für die Zinspolitik zuständigen Gremium rechneten Powell zufolge damit, dass bis zum Jahresende weitere Anhebungen angemessen sein dürften.

Die Aussichten auf zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte seien „eine ziemlich gute Schätzung", wohin die Zentralbank steuert, wenn die Wirtschaft ihren derzeitigen Kurs beibehalte, erklärte er. „Es ist klar, dass der FOMC dem Markt zu verstehen geben will, dass eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung zur Debatte stehen wird. Der datenabhängige Ansatz der Fed in diesem Straffungszyklus deutet darauf hin, dass die anstehenden Daten die Erwartungen verändern könnten", sagte Kevin Cummins von NatWest Markets

