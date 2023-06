Börse Asien Asien-Börsen richten Fokus auf US-Inflationsdaten und Fed

Tech-Werte schieben am Dienstagmorgen die wichtigsten japanischen Indizes an. Anleger in China halten sich zunächst zurück.

Anleger erwarten die Entscheidung der US-Notenbank Fed. (Foto: Reuters) Börse Shanghai Tokio Die japanischen Aktien steigen am Montag im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten und der Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei stieg angeführt von Technologie-Werten um 1,6 Prozent höher auf 32.946 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 2264 Punkten. Die Papiere der SoftBank Group kletterten um 5,54 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass der Technologieinvestor für ein KI-Projekt die Kooperation mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI eingeht. Zusätzlichen Auftrieb gab es von SoftBanks Halbleitereinheit Arm, die in Investitionsgesprächen mit Intel steht. Der Chiptest-Hersteller Advantest stieg um 3,73 Prozent. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Die Anleger preisen Analysten zufolge mit ein, dass die Fed zum ersten Mal seit Januar 2022 eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik einlegen wird. „Insgesamt reagierten die Aktienmärkte positiv auf die Erwartung, dass sich der geldpolitische Zyklus seinem Höhepunkt nähern könnte“, so die Analysten von ANZ in einer Mitteilung. „Die US-Märkte gehen jetzt von einer 72-prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass der geldpolitische Ausschuss der Federal Reserve (FOMC) auf seiner Sitzung in dieser Woche die Zinsen beibehalten wird.“ Mehr: Zinswende und Liquiditätsprobleme treffen private Kreditfonds Hinweis an die Redaktion >> rtr