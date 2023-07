Börse Asien Asien-Börsen schließen im Plus – Nikkei auf Höchststand

Die chinesischen Anleger hoffen auf Konjunkturhilfen und starten die Woche im Plus. Der japanische Leitindex Nikkei erreicht den höchsten Schlussstand seit 33 Jahren.

Asiatische Anleger kaufen zum Wochenstart zu. (Foto: Reuters) Nikkei

Singapur, Frankfurt, Tokio Hoffnung auf staatliche Wirtschaftshilfe in China nach zuletzt mauen Konjunkturdaten hat die Anleger in Asien optimistisch gestimmt. Die Börse in Shanghai lag am Montag 1,3 Prozent im Plus bei 3243 Punkten. Der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann ebenfalls 1,3 Prozent auf 3892 Zähler.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe des chinesischen Wirtschaftsmagazins „Caixin“ in der Volksrepublik sank im Juni auf 50,5 Punkte von 50,9 Zählern im Mai. Damit hielt er sich nur noch knapp über der 50-Punkte-Marke, ab der Wachstum angezeigt wird.

Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe erfasst rund 650 private und staatliche Hersteller und konzentriert sich nach Ansicht von Wirtschaftsexperten eher auf exportorientierte Unternehmen in den Küstenregionen, während der bereits am Freitag veröffentlichte offizielle PMI 3.200 Unternehmen in ganz China erfasst. Die schwachen PMI-Werte, die als wichtige Wirtschaftsindikatoren gelten, zeigen, dass es China schwerfällt, den Aufschwung nach der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres aufrechtzuerhalten.

„Aktuelle Wirtschaftsdaten deuten darauf hin, dass Chinas Aufschwung noch keine stabile Basis gefunden hat, da es nach wie vor an internen Wachstumsfaktoren mangelt und die schwache Nachfrage und düsteren Aussichten andauern“, sagte Wang Zhe, Ökonom bei der Caixin Insight Group. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hatte zuletzt angekündigt, die Binnennachfrage mit weiteren politischen Maßnahmen ankurbeln zu wollen.

In Japan stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,7 Prozent und ging auf dem höchsten Schlussstand seit 33 Jahren aus dem Handel. Ein Zustrom von Käufern hatte den Index im vergangenen Quartal um fast 20 Prozent ansteigen lassen, beflügelt von einem schwachen Yen und der Hoffnung, dass japanische Unternehmen die durch die Entkopplung zwischen China und den USA entstandenen Lücken füllen könnten. Der breiter gefasste Topix-Index kletterte um 1,4 Prozent.

Laut des von der Bank of Japan (BoJ) veröffentlichten Stimmungsindex für die großen Produktionsbetriebe ist die japanische Großindustrie optimistisch. Grund dafür ist, dass die lange Zeit belastenden Lieferengpässe inzwischen auch in Japan an Bedeutung verlieren und die Rohstoffkosten sinken, dadurch produzieren die Unternehmen wieder mehr.

Auch zieht der Privatverbrauch wieder an, der zu 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, wieder an. Der Stimmungsindex stieg zum Juni auf plus 5 nach plus 1 im Vorquartal, wie die BoJ am Montag bekanntgab. Ein positiver Index bedeutet, dass die Optimisten unter den befragten Managern in der Mehrzahl sind.

Damit verbesserte sich die Stimmung in der Großindustrie erstmals seit sieben Quartalen wieder. Auch die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich im selben Zeitraum weiter auf.

So verbesserte sich der Index für die großen nicht produzierenden Unternehmen von plus 20 auf 23, wie die Umfrage der Notenbank unter rund 10.000 Unternehmen zeigt. In den kommenden Monaten dürfte der Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen voraussichtlich weiter auf plus 9 steigen. Der Dienstleistungssektor rechnet dagegen im Durchschnitt damit, dass der Index wieder auf 20 sinken dürfte.

