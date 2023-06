Börse Asien Asien-Börsen setzen Rally nach US-Jobdaten fort

Nikkei und Topix notieren zum Wochenstart im Plus. Anleger setzen darauf, dass die Fed langfristig eine Zinspause einlegen könnte.

Anleger in Asien hoffen auf eine Zinspause der US-Notenbank. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Singapur Spekulationen um eine Zinspause der US-Notenbank Fed nach dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht treiben am Montag die Märkte in Asien an. Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index lag 2,2 Prozent höher bei 32.217 Punkten und überschritt erstmals seit Juli 1990 die 32.000er Marke.

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 2220 Punkten. „Der Markt wurde durch die Gewinne der Wall Street am Freitag unterstützt. Das hat dazu beigetragen, dass das Geld weiter in Risikoanlagen in Japan fließt“, sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities.

„Außerdem befinden sich japanische Aktien in einer günstigeren Position, da die Anleger davon ausgehen, dass die Bank of Japan (BOJ) ihre lockere Geldpolitik beibehalten wird. Also sagen sie: Warum nicht in Japan investieren, wenn die US-Aktien steigen.“

Gefragt waren etwa die Papiere des Roboterherstellers Fanuc mit einem Plus von 4,5 Prozent. Auch die Aktie der Uniqlo-Mutter, Fast Retailing, legte um 3,9 Prozent zu. In China drückten anhaltende Sorgen um die zuletzt schwächelnde Wirtschaft in der Volksrepublik die Kurse.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent.

