Börse Asien Asien-Börsen von Fed-Entscheid unbeeindruckt

Die Zinserhöhung der US-Notenbank um einen viertel Prozentpunkt war erwartet worden. Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Entscheidung der Europäische Zentralbank.

Die Anleger in Asien beobachten die Zinsentscheide der Fed und der EZB. (Foto: imago images/VWPics) Börse Tokio

Tokio, Singapur Die Anleger in Asien zeigen sich am Donnerstag unbeeindruckt von der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung der US-Notenbank. Der für die Zinspolitik zuständige Offenmarktausschuss (FOMC) der Zentralbank hob am Mittwoch die Zinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 bis 5,50 Prozent an. Nahezu alle Marktteilnehmer hatten damit gerechnet. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell äußerte sich hinsichtlich der Aussichten auf eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung im September unverbindlich. Eine weitere Anhebung sei durchaus möglich, wenn die Datenlage dies erfordere. Angesichts der zuletzt nicht mehr so stark gestiegenen Teuerung sei aber auch eine Pause denkbar.

„Der Vorsitzende Powell hielt sich nach dem FOMC-Ergebnis zunächst an das Skript, ging dann aber langsam dazu über, anzuerkennen, dass die Inflation in der Tat gesunken ist, der Realzins gestiegen ist und sich in der Tat in einem restriktiven Zustand befindet“, sagte Padhraic Garvey von ING. Im weiteren Verlauf der Konferenz habe er fast schon eine mögliche Zinssenkung angedeutet. Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Entscheidung der Europäische Zentralbank (EZB). „Als Nächstes ist Lagarde von der EZB an der Reihe, die eher dazu neigt, abzuweichen. Die Anhebung um 25 Basispunkte ist nicht das Entscheidende. Sondern der Tonfall.“ Es wird allgemein erwartet, dass die EZB am Donnerstag die Zinssätze zum neunten Mal in Folge anhebt.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 32.729 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 2283 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,5 Prozent.

