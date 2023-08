Börse Asien Asien-Börsen von frischen Konjunkturdaten aus China unbeeindruckt

Schlechte Konjunkturdaten aus China verschrecken Anleger nur wenig. Die wichtigsten Indizes notieren im frühen Handel leicht im Plus.

Der japanische Leitindex notiert leicht im Plus. (Foto: AP) Nikkei

Tokio Die Anleger an den asiatischen Märkten zeigen sich am Dienstag zunächst unbeeindruckt von den jüngsten, schlechter als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus China. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,3 Prozent höher bei 32.358 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent auf 2291 Punkte.

Die Börse in Shanghai gewann 0,1 Prozent. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,2 Prozent.

Der chinesische Außenhandel zeigt keine Anzeichen einer Erholung: Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, wie die Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken demnach um 12,4 Prozent. Beide Werte fielen noch schlechter aus als von Analysten erwartet.

