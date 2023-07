Börse Asien Asien-Börsen vor Bilanzsaison ohne gemeinsame Richtung

Die Anleger in Asien gehen optimistisch in den Handel. Der japanische Aktienindex Nikkei bleibt zunächst gleich, der Topix legt zu.

Die Börse in Shanghai ist einer der wichtigsten Handelsorten in Asien. (Foto: Reuters) Shanghaier Börse

Singapur, Frankfurt, Tokio Die Zuversicht der Anleger vor der anstehenden Bilanzsaison hievt die japanischen Märkte am Dienstag ins Plus. Allerdings deckelten China-Sorgen die Erholung der Banken- und Chip-Aktien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 32.388 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 2249 Punkten. Tokyo Electron stützte den Nikkei am stärksten: Mit einem Plus von 1,24 Prozent trieb der Chipausrüstungsriese den Index um 25 Punkte nach oben. Analysten von Nomura Securities rechnen damit, dass sich der Nikkei in dieser Woche zwischen 32.000 und 33.000 bewegen wird. „Ich kann nicht kategorisch ausschließen, dass ein Durchbruch über 33.000 nicht möglich ist, aber die Chancen sind extrem gering“, sagte Kazuo Kamitani.

Die Berichtssaison zum zweiten Quartal nimmt weiter Fahrt auf mit Tesla am Mittwoch und Bank of America , Morgan Stanley, Goldman Sachs und Netflix im Verlauf der Woche. Auch die japanische Gewinnsaison wird kommende Woche in vollem Gange sein.

In China belasteten die am Montag veröffentlichten Wirtschaftsdaten weiter die Börsen. Die Erholung der chinesischen Wirtschaft von der Corona-Pandemie verlor auch angesichts einer schwachen globalen Nachfrage an Schwung. So wuchs das BIP von April bis Juni nur noch um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

