Börse Asien Asien-Börsen vor US-Inflationstest uneinheitlich

Die Anleger in Asien blicken besorgt in Richtung USA. Nach starken Arbeitsmarktdaten wird nun befürchtet, dass die Inflationsdaten diese Woche nicht gut ausfallen.

Das Gebäude der Tokioter Börse – die Anleger gehen unentschieden in die neue Woche. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Peking Die Märkte in Asien können sich am Montag vor den anstehenden US-Inflationsdaten in dieser Woche auf keine gemeinsame Richtung einigen. Überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag hatten bereits Hoffnungen auf eine mögliche Zinspause der US-Notenbank Fed einen Dämpfer versetzt. Eine Überraschung bei den Verbraucherpreisen würde die Chancen auf eine mögliche Zinssenkung ab September in Frage stellen.

Auch die anhaltenden Sorgen über eine Bankenkrise belasten weiterhin die Anleger. Viel Aufmerksamkeit wird daher die später am Montag veröffentlichte Umfrage der Währungshüter auf sich ziehen, um die Auswirkungen des regionalen US-Bankenstresses zu bewerten. „Die Umfrage dürfte auf eine weitere breit angelegte Verschärfung der Kreditvergabestandards der Banken hindeuten“, sagte Bruce Kasman von JPMorgan. „Anhaltende Schwierigkeiten im Bankensystem verstärken natürlich die Sorge, dass ein störendes Finanzmarktereignis bevorsteht.“ Eine JPMorgan-Analyse lege jedoch nahe, dass die Auswirkungen einer Kreditverknappung in einem ansonsten gesunden Umfeld eher begrenzt seien.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 28.970 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 2071 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

