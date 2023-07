Börse Asien Asien-Börsen vor Zentralbanksitzungen und Bilanzen uneins

Die Anleger in Asien blicken verunsichert auf die anstehenden Zinsentscheide. Es wird erwartet, dass die EZB und die Fed die Zinsen erhöhen werden, während die BoJ sie gleich lässt.

Die Anleger in Asien gehen mit gemischten Gefühlen in die neue Woche. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur Die asiatischen Aktienmärkte können sich zu Wochenauftakt vor der in dieser Woche anstehenden Bilanzen der Unternehmen und Zinssitzungen der Zentralbanken auf keine gemeinsame Richtung einigen. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass es im Vorfeld der BOJ-Sitzung in dieser Woche weitere Medienberichte geben wird, die die Devisenmärkte und andere Märkte beeinflussen könnten, weshalb die Anleger vorsichtig sein sollten“, sagte Maki Sawada von Nomura Securities. Die Märkte haben sich auf eine viertelprozentige Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank eingestellt und es wird erwartet, dass die Bank of Japan (BoJ) als Außenseiter wahrscheinlich ihre super-lockere Politik beibehalten wird.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 32.776 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 2282 Punkten. Chip-Aktien erholten sich von einem zweitägigen Rückgang. Tokyo Electron und Advantest legten jeweils um mehr als 2,5 Prozent zu. Stahlunternehmen verzeichneten ebenfalls ein Plus, angeführt von Tokyo Steel aufgrund guter Quartalsergebnisse. Transportausrüster stiegen um 1,55 Prozent und gehörten damit zu den drei wichtigsten Industriesektoren an der Tokioter Börse. Mitsubishi Motors führte die Gewinne bei den Nikkei-Automobilaktien mit einem Sprung von 5,55 Prozent an - im Laufe des Tages wird der Finanzbericht des Unternehmens erwartet.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,3 Prozent.

