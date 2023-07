Börse Asien Asien-Börsen zwischen Wachstumssorgen und Hoffnungen

Aus den USA stützen gute Unternehmens- und Einzelhandelsdaten die Kauflaune der Anleger. Wachstumssorgen dämmen Zukäufe ein.

Anleger halten sich am Mittwoch zurück. (Foto: Reuters) Shanghaier Börse

Singapur, Frankfurt, Tokio Die Märkte in Asien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich. Während in China Wachstumssorgen die Börsen belasteten, schürten Hoffnungen auf einen Konjunkturaufschwung nach guten US-Unternehmensgewinnen und Einzelhandelsdaten die Kauflaune der Anleger in Japan.

Die US-Einzelhandelsumsätze blieben zwar hinter den Prognosen zurück, aber die Kernumsätze - ohne Lebensmittel, Brennstoffe und Baumaterialien - stiegen im Juni um 0,6 Prozent und veranlassten die Ökonomen, ihre Prognosen für das US-Bruttoinlandsprodukt anzuheben. „Die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung ist spürbar“, sagte Tapas Strickland von der National Australia Bank (NAB) in Sydney. „Die Kerninflation geht zurück, und die Verbraucher zeigen eine positive Dynamik.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Verlauf um mehr als ein Prozent auf ein Zwei-Wochen-Hoch von 32.810 Punkten. Alle 33 Industriewerte der Tokioter Börse legten zu, angeführt von einer 2,6-prozentigen Rally der Speditionswerte. Kawasaki Kisen war mit einem Anstieg von mehr als sechs Prozent der beste Wert im Nikkei. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 2273 Punkten.

Die schwachen chinesischen Wachstumsdaten vom Montag und das Ausbleiben dringender politischer Maßnahmen trübten weiter die Stimmung in China: Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,4 Prozent.

