Börse Asien Auftrieb der Asien-Börsen nach Sino-US-Gesprächen

Nikkei und Topix notieren im Verlauf leicht im Plus. Konstruktive Gespräche zwischen den USA und China stimmen die Anleger optimistisch.

Anleger warten auf die nächste Fed-Sitzung. (Foto: AP) Börse Hong Kong

Singapur Die jüngsten bilateralen Gespräche zwischen China und den USA gaben den Märkten in Asien an Dienstag Rückenwind. Vor dem Hintergrund der verschärften Spannungen bezeichneten beide Seiten die Gespräche als konstruktiv und verständigten sich darauf, die Kommunikationswege offen zu halten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 32.351 Punkten. Panasonic war mit einem Plus von elf Prozent einer der Gewinner im Index. Der japanische Elektronikriese will die Produktion von Batterien für Tesla-Fahrzeuge im US-Bundesstaat Nevada ausbauen, berichtete die Zeitung „Nikkei“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 2224 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

„Das taktische Risiko für Aktienanleger in nächster Zeit besteht darin, dass die (US-Notenbank) Fed tatsächlich eine Sitzung auslässt und die Zinsen im Juli und nicht im Juni anhebt“, sagte Gary Dugan von Dalma Capital. „Die Wachstumsdynamik, das nun aus dem Weg geräumte Problem der Schuldenobergrenze und eine sich langsam bewegende Fed könnten eine weitere Aktienrallye auslösen.“

