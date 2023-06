Börse Asien Aussicht auf Zinspause der Fed treibt Asien-Börsen an

Der japanische Leitindex Nikkei schließt mit einem Plus von 1,5 Prozent, unter anderem angetrieben vom Gewinnsprung der Toyota-Aktie. Anleger in China warten auf Konjunkturimpulse.

Anleger erwarten die Entscheidung der US-Notenbank Fed. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Tokio Der Rückgang der US-Inflation treibt zur Wochenmitte die Aktienmärkte in Asien weiter nach oben. Die jüngste Eindämmung der Preissteigerungen in den USA bestärkte Anleger in ihrer Einschätzung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer Sitzung im Tagesverlauf die Zinsen vorerst nicht weiter erhöht. Die US-Teuerungsrate ging im Mai auf vier Prozent zurück, nachdem sie im vorangegangenen Monat noch bei 4,9 Prozent gelegten hatte.

In Tokio baute der Nikkei-Index am Mittwoch seine Gewinnserie aus und zog um 1,5 Prozent auf 33.502 Punkte an. Damit folgten die Anleger der Wall Street, sagte Shigetoshi Kamada, Experte von Tachibana Securities.

Auch ein schwächerer Yen, der der Exportwirtschaft zugutekommt, habe die Anlegerstimmung gestärkt. Gefragt waren vor allem Index-Schwergewichte.

Toyota-Aktien sprangen um sechs Prozent nach oben, nachdem sie am Vortag bereits um fünf Prozent zugelegt hatten. Der weltweit absatzstärkste Autobauer punktete bei Anlegern mit einem Fahrplan zur Umstellung auf Elektroautos mit neuer Batterie- und Produktionstechnik.

Die chinesische Börse in Shanghai trat dagegen auf der Stelle. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen lag leicht fester.

Investoren spekulierten auf weitere Konjunkturimpulse, um die zuletzt ins stocken geratene Erholung der Wirtschaft anzuschieben. Chinas Zentralbank hatte am Dienstag den Zinssatz für kurzfristige Kredite gesenkt, um das Marktvertrauen zu stärken.

Mehr: Anleger sind optimistisch, dass die Fed einen Zinsschritt aussetzen könnte

Erstpublikation: 14.06.2023, 05:40 Uhr.