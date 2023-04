Börse Asien Banken- und Konjunktursorgen belasten Asien-Börsen

Die Furcht vor weiteren Turbulenzen im Bankensektor hat die Anleger in Asien im Griff. Die wichtigsten Indizes in Asien geben nach.

Anleger sind derzeit skeptisch und verkaufen viele Aktien. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Ein Passant geht über eine Brücke in Shanghai, auf der Finanzdaten gezeigt werden.

Hongkong Die Kursverluste im Bankensektors und eine mögliche Rezession in den USA haben die Aktienmärkte in Fernost belastet. In Tokio büßte der Bankensektor knapp zwei Prozent ein und war damit die Branche mit den höchsten Verlusten. Investoren machte der überraschend starke Einlagenabfluss bei der US-Krisenbank First Republic nervös.

Der Nikkei-Index zog sich von seinem am Vortag erreichten Acht-Monats-Hoch zurück und ging am Mittwoch 0,7 Prozent tiefer bei 28.416 Punkten aus dem Handel. Die Regionalbank Chiba war mit einem Minus von knapp drei Prozent der schwächste Finanzwert im Nikkei, gefolgt von Concordia Financial mit einem Minus von rund 2,5 Prozent.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen konnten dagegen anfängliche Verluste im Handelsverlauf wettmachen. Basierend auf den Buchungsdaten vieler Online-Reisebüros werde Chinas Tourismusindustrie eine starke Woche rund um die anstehenden Feiertage erleben, sagte Chris Liu, Portfolio-Manager bei Invesco.

