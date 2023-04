Börse Asien Bankensorgen verhindern Tech-Rally in Asien

Die First Republic Bank hofft weiterhin, Käufer für ihre Vermögenswerte zu finden. Die USA wollen nicht eingreifen. Die Bankenkrise beeinflusst die Kurse in Asien.

Fallende Kurse der Nomura-Bank zogen den japanischen Index nach unten. (Foto: AP) Börse in Japan

Hongkong Der anhaltende Kurssturz der First Republic Bank wirft trotz solider Geschäftszahlen großer Tech-Konzerne am Donnerstag weiter einen Schatten auf die Kauflaune der Anleger in Asien. Über Nacht sank der Marktwert der First Republic kurzzeitig um bis zu 41 Prozent auf etwa 888 Millionen Dollar und damit erstmals unter die Eine-Millionen-Dollar-Marke – weit entfernt von dem Höchststand von mehr als 40 Milliarden Dollar im November 2021.

Die Anleger warten darauf, ob das Unternehmen Käufer für Vermögenswerte finden und eine Wende herbeiführen kann. Dem TV-Sender CNBC zufolge ist die US-Regierung nicht bereit, dem Kreditgeber unter die Arme zu greifen. „First Republic ist eine Bank, die es wohl bald nicht mehr geben wird. Während der Kreditgeber alle möglichen Rettungsstrategien ausprobiert, rutscht sie unaufhaltsam weiter ab“, sagte Clifford Bennett von ACY Securities. Die Bank werde immer weiter schrumpfen, bis sie am Ende nicht mehr existent sei.

