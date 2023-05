Börse Asien Börsen in Asien geraten vor US-Inflationsdaten unter Druck

Der Nikkei- und der Topix-Index rutschen am Mittwoch ins Minus. Starke Unternehmenszahlen grenzten die Verluste bei japanischen Aktien ein.

Die Märkte rutschten zunächst ab. (Foto: dpa) Märkte in Asien

Tokio, Singapur Gewinnmitnahmen vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten haben die Börsen in Asien am Mittwoch ins Minus gedrückt. Die Börse in Shanghai verlor 1,4 Prozent auf 3311 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor knapp ein Prozent auf 3992 Zähler.

Starke Zahlen von Unternehmen wie der Autobauer Toyota und der Kaufhausbetreiber Marui grenzten die Verluste bei japanischen Aktien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index rutschte am Mittwoch von einem 16-Monats-Hoch ab und lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 29.131 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent.

„Die Bilanzen stehen diese Woche sicherlich im Rampenlicht. Dasselbe gilt aber auch für die Inflationsdaten“, sagte Anlagestrategin Maki Sawada von der japanischen Investmentbank Nomura.

Von Reuters befragte Analysten rechnen damit, dass die US-Inflationsrate im April, die am Nachmittag veröffentlicht wird, im Vergleich zum Vormonat stabil auf 5,0 Prozent geblieben ist. Ein Anstieg der Teuerungsrate könnte die Hoffnung auf Zinssenkungen der US-Notenbank Fed im weiteren Verlauf des Jahres zunichtemachen. Die Aussichten seien aber auch nicht besonders gut, wenn die Inflation zu langsam sinke, sagte ING-Ökonom Rob Carnell.

Mehr: Allianz X stellt die Weichen neu: Stärkere Präsenz auf dem US-Markt geplant