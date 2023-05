Börse Asien Börsen in China nach Fed-Entscheid im Plus

Asiatische Analysten halten die Aufregung über die Fed-Entscheidung für übertrieben. Die Probleme einer US-Regionalbank erinnerte die Anleger an die labile Finanzlage einiger Kreditgeber.

Die Märkte in Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen. (Foto: dpa) Märkte in Asien

Tokio, Singapur Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat am Donnerstag die Anleger in China ermutigt. Die Federal Reserve Bank hob die Zinssätze um einen Viertelprozentpunkt an und signalisierte zugleich eine mögliche Pause, um die Auswirkungen der Banken-Turbulenzen zu bewerten, die Lösung des politischen Pattes über die US-Schuldenobergrenze abzuwarten und die Entwicklung der Inflation zu beobachten.

Die Analysten von Mizuho sagten, dass die Aufregung über die angedeutete Pause bei der Straffung der Fed übertrieben sein könnte und dass die Währungshüter „vorsichtig in Bezug auf weitere Zinserhöhungen, aber nicht übermäßig panisch darüber, dass sie zu stark gestrafft haben“ seien.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Die Märkte in Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Probleme bei einer weiteren US-Regionalbank, PacWest Bancorp, erinnerte die Anleger an die weiterhin labile Finanzlage einiger Kreditgeber. Die Papiere der PacWest brachen um fast 60 Prozent ein, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen alle strategischen Optionen, einschließlich eines Verkaufs, prüft. Daher rechnen die asiatischen Märkte nicht nur mit einem möglichen Höchststand der US-Zinsen, sondern sogar mit einer möglichen Zinssenkung.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 134,49 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,9001 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8826 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1079 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9782 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2583 Dollar.

