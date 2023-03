Börse Asien China-Börsen nach Powell-Aussagen schwächer – Japan fester

Die Anleger in Asien haben sich von den Aussagen des Fed-Chefs verunsichern lassen. Sie befürchten, dass weitere aggressive Zinserhöhungen zu einer Rezession führen könnten.

Die Anleger in Asien blicken verunsichert in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Anleger in China sind am Mittwoch nach Zinssignalen des US-Notenbankchefs Jerome Powell in Deckung gegangen. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Vor allem wachstumsorienterte Technologieaktien mussten Federn lassen, nachdem die Investoren sich auf stärker steigende US-Zinsen eingestellt hatten.

Die Fed werde die Zinssätze wahrscheinlich kräftiger als erwartet anheben müssen, um auf die jüngsten Konjunkturdaten zu reagieren, hatte Fed-Chef Powell am ersten Tag seiner halbjährlichen, zweitägigen geldpolitischen Anhörung vor dem Kongress gesagt. „Powell hat im Wesentlichen die Tür für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte geöffnet“, sagte Analyst Chris Weston von Pepperstone.

Auch die politischen Spannungen zwischen China und den USA trübten Börsianern zufolge die Stimmung. Die US-Regierung drückt beim anvisierten Verbot der chinesischen Video-Plattform TikTok aufs Tempo.

