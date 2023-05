Börse Asien Chinas Wachstumssorgen dämpfen Optimismus an Asiens Börsen

Der Nikkei-Index erreichte am Freitag seinen höchsten Stand seit August 1990. Die Anleger hoffen auf ein Ende des US-Schuldenstreits.

Biden will so bald wie möglich eine Einigung im Schuldenstreit erreichen. (Foto: Reuters) US-Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris und die Fraktionschefs im Kongress

Singapur An den asiatischen Börsen haben am Freitag die Sorgen über die schwächelnde Erholung von Chinas Wirtschaft für eine eher gedämpfte Stimmung gesorgt. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich allerdings auch auf die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA. Die zunehmende Hoffnung auf eine Einigung ließ die US-Aktien über Nacht steigen und beflügelte offenbar auch den japanische Aktienindex.

Der Nikkei stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit August 1990. „Die Anleger werden heute intensiv darüber nachdenken, ob die Nikkei-Rallye weitergehen wird“, sagte Kazuo Kamitami, Aktienstratege bei Nomura Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 30.836 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 2159 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 138,40 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0440 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9046 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0765 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9741 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2400 Dollar.

