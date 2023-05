Börse Asien Chinesische Börse schwächelt zum Wochenschluss

An den chinesischen Börsen halten sich Anlegerinnen und Anleger trotz guter Wirtschaftsdaten zurück. Die Börsen in Japan und Korea bleiben geschlossen.

Der chinesische Dienstleistungssektor ist im April weiterhin gewachsen. (Foto: dpa) China

Peking Trotz positiver Wirtschaftsdaten haben sich die Anleger am Freitag vom chinesischen Aktienmarkt fern gehalten. Die Börse in Shanghai verlor am Freitag 0,6 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 0,4 Prozent nach. Die Märkte in Japan blieben wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Unternehmen profitierten weiterhin von der Erholung der Nachfrage nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen in China. Der chinesische Dienstleistungssektor ist im April weiterhin gewachsen.

Die Stimmung der Aktienanleger in China dürfte sich langsam aufhellen, sagte Jian Shi Cortesi von GAM Investments. Allerdings gebe es aktuell noch einige Entwicklungen, die die Investoren verunsicherten, darunter unter anderem die Spannungen zwischen China und den USA.

Der Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor fiel im April auf 56,4 von 57,8 im Vormonat. Er lag damit aber weiter über der 50-Punkte-Marke, die auf monatlicher Basis zwischen Expansion und Kontraktion unterscheidet.

„Es bleibt abzuwarten, ob der wirtschaftliche Aufschwung nach einem kurzfristigen Nachfragestau nachhaltig ist. Eine Reihe von Indikatoren deutet darauf hin, dass der Aufschwung noch keine stabile Basis gefunden hat“, sagte Wang Zhe, leitender Ökonom der Caixin Insight Group.

Der von Caixin/S&P ebenfalls ermittelte zusammengesetzte PMI, der sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch den Dienstleistungssektor umfasst, sank von 54,5 im März auf 53,6 und wächst damit ebenfalls den vierten Monat in Folge.

