Börse Asien Das Ende von Prigoschins Aufstand stützt Aktienmärkte in Ostasien

Die vergangene Woche hatten Asiens Aktienmärkte mit Verlusten beendet. Am Montag reagieren sie teils mit Kursgewinnen auf die Beruhigung in Russland. Der Yuan fällt auf ein Sieben-Monats-Tief.

Die Anleger in Asien reagieren positiv auf die Deeskalation in Russland. (Foto: E+/Getty Images) Shanghai Börse

Tokio Angesichts der unerwartet schnellen Beruhigung der Lage in Russland nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnertruppe Wagner haben sich die Verluste an den asiatischen Aktienmärkten in Grenzen gehalten. Der südkoreanische Kospi-Index lag am Montagmittag (Ortszeit) mit fast einem halben Prozent im Plus.

Singapurs Straits Times Index notiert ebenfalls mit Gewinnen. Ein Teil der ostasiatischen Märkte überrascht also positiv, nachdem einige Marktexperten größere Turbulenzen vorausgesagt hatten.

Die schnelle und bislang unblutige Beilegung des Aufstands von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat Russland weniger destabilisiert als zunächst befürchtet. Die Russland-Expertin Tatjana Stanowaja, Senior Fellow am Carnegie Russia Eurasia Center, glaubt zwar, dass die Macht von Präsident Wladimir Putin durch Prigoschin schwer beschädigt wurde. „Die Situation wäre jedoch viel schlimmer gewesen, wenn sie in einem blutigen Chaos in den Vororten Moskaus gegipfelt hätte.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen