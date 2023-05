Börse Asien Enttäuschende China-Daten drücken Asien-Börsen

Die chinesische Industrie ist im Mai schneller geschrumpft als erwartet. Der Nikkei- und der Topix-Index fielen im Verlauf ins Minus.

Die Anleger besorgen Chinas schwache Wirtschaftsdaten. (Foto: AP) Asiatische Märkte

Singapur, Tokio Die asiatischen Aktienmärkte rutschen am Mittwoch erneut in die Verlustzone. Schwache chinesische Wirtschaftsdaten schürten Zweifel an der Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach der Corona-Pandemie. Die chinesische Industrie ist wegen der schwachen Nachfrage im Mai schneller geschrumpft als erwartet. „Es gab Befürchtungen, dass Chinas wirtschaftliches Comeback so stark sein könnte, dass es den Kampf der Zentralbanken der Industrieländer gegen die Inflation erschweren würde“, sagte Carol Kong von der Commonwealth Bank of Australia. „Aber nun sieht es so aus, als wären diese Erwartungen völlig überzogen.“

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 30.977 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 2138 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.

