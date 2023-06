Börse Asien Gewinnmitnahmen bei Tech-Werten lassen Märkte in Japan fallen

Technologiewerte standen wegen Rückgängen an der Wall Street unter Druck. Die wichtigsten Indizes in Asien notieren im frühen Handel im Minus.

Die Stimmung an den Asien-Börsen ist am Dienstagmorgen gedrückt. (Foto: E+/Getty Images) Shanghai Börse

Tokio Gewinnmitnahmen drücken die Märkte in Japan am Dienstag zum vierten Mal in Folge. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 32.447 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 2244 Punkten. „Der Ausverkauf ist breit gefächert“, sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities.

„Jede Verringerung der Verluste heute wird wahrscheinlich schnell mit erneutem Verkaufsdruck beantwortet werden.“ Viele der größten Technologiewerte standen durch die starken Rückgänge an der Wall Street zusätzlich unter Druck. Das Online-Unternehmen CyberAgent führte die Verluste im Nikkei mit einem Minus von 4,1 Prozent an. Die Papiere des Chip-Testgeräte-Herstellers Advantest brachen um 3,1 Prozent ein. Auch die Titel des Startup-Investors SoftBank fielen um 1,66 Prozent. Sony rutschte um zwei Prozent ab.

