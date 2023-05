Börse Asien Gewinnmitnahmen und US-Schuldenproblem lasten auf Asien-Börsen

Noch immer warten Anleger auf Bewegung im Streit um die US-Schuldenobergrenze. In Asien notieren die meisten Indizes im frühen Handel im Minus.

Anleger sind am Mittwochmorgen in Verkaufslaune. (Foto: Reuters) Märkte Asien

Tokio Die Anleger in Asien scheuen am Mittwoch mangels eines Durchbruchs beim Streit um die US-Schuldenobergrenze das Risiko. Berichte, wonach das US-Finanzministerium bei Bundesbehörden eine Verschiebung der anstehenden Zahlung angefragt habe, verstärkten das Gefühl einer drohenden Krise. „Und obwohl es höchst vernünftig erscheint, diese Gespräche zu führen, hat sich der Markt entsprechend aufgeheizt“, sagte Chris Weston von Pepperstone in Melbourne. „Der Markt beginnt, das Risiko zu reduzieren.“

Nach der jüngsten Rally Japan drückten vor allem Gewinnmitnahmen den 225 Werte umfassende Nikkei-Index. Er lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 30.624 Punkten. Die Aktien von Tokyo Electron gaben um 1,02 Prozent nach und folgten damit den Verlusten der US-Chipkonzerne.

