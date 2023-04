Börse Asien Gute Tech-Bilanzen können Bankensorgen an den Asien-Börsen nicht zerstreuen

Die Sorge vor weiteren Turbulenzen im Bankensektor hat die Anleger in Asien im Griff. Die wichtigsten Indizes liegen im frühen Handel im Minus.

Die asiatischen Anleger sind am Mittwochmorgen in Verkaufslaune. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Anleger Asien

Hongkong Trotz der guten Bilanz-Saison der US-Technologie-Riesen verharren am Mittwoch die asiatischen Aktien auf ihren Monatstiefstständen. Die Sorgen um die Gesundheit des Bankensektors und eine mögliche Rezession in den USA tauchten wieder auf. Die Aktien der First Republic Bank wurden auf ein Rekordtief verkauft, nachdem die Bank einen Abzug der Einlagen in Höhe von 100 Milliarden Dollar bekannt gegeben hatte.

Ein Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Bank erwäge den Verkauf von Vermögenswerten. Der ehemalige Präsident der Fed von Dallas, Robert Kaplan, erklärte in der Zeitung „Financial Times“, dass die Probleme der Banken noch lange nicht gelöst seien.

„Die Angst vor einer Ansteckung und das wiederholte Mantra von isolierten Vorfällen hat dazu geführt, dass zögernde und renditesuchende Einleger versuchen, beim US-Finanzministerium eine Bank zu gründen“, schreibt ein Analyst von Mizuho mit Blick auf die breite Anleihe-Rallye.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen