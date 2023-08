Börse Asien Herabstufung der US-Bonität belastet asiatische Börsen – Evergrande-Papiere brechen zur Hälfte ein

Die Anleger in Asien blicken verunsichert auf die Abstufung der Bonität der USA. Nikkei und Topix fallen ins Minus.

Singapur, Frankfurt Gewinnmitnahmen nach der Abstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Fitch drücken am Donnerstag die Märkte in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 32.244 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,2 Prozent und lag bei 2275 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent.

„Ich denke, auch wenn man argumentieren könnte, dass die Herabstufung durch Fitch überholt ist - ... Ich denke, wir haben genug Bewegung gesehen, um einige Dinge zu verbrennen und einige Fragen zu stellen“, sagte Matt Simpson, Marktanalyst bei City Index in Brisbane. „Ich vermute, dass wir im besten Fall mit einem unruhigen Handel um diese Höchststände herum rechnen können, im schlimmsten Fall aber mit einem tieferen Rückschlag.“

Die Anleger konzentrieren sich nun auf die Zinsentscheidung der Bank of England und die Bilanzen von Apple und Amazon. Analysten gehen davon aus, dass Apple den größten Quartalsrückgang seit 2016 melden wird, da sich die iPhone-Verkäufe verlangsamen.

Amazon wird voraussichtlich einen Umsatzanstieg von mehr als acht Prozent im zweiten Quartal bekannt geben, da sich das Geschäft mit Werbung und E-Commerce erholt. Die Amazon-Daten gelten als Indikator für die Konsumausgaben.

Immobiliendienstleister Evergrande nach Wiederaufnahme des Handels auf Talfahrt

Die Aktien der Evergrande Property Services Group brechen am ersten Tag nach der Wiederaufnahme des Handels nach 16 Monaten um fast 50 Prozent ein. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es über ausreichende Vermögenswerte verfüge, um seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen und es erwarte, sein Umsatz- und Gewinnwachstum auf dem Niveau führender Immobiliendienstleister halten zu können.

Das Unternehmen war in finanzielle Schieflage geraten, nachdem die Muttergesellschaft China Evergrande, der am höchsten verschuldete Immobilienentwickler der Welt, Mitte 2021 in eine Schuldenkrise geraten war, die sich später auf den gesamten Sektor ausweitete.

Die Aktien- und Devisenmärkte in Taiwan blieben am Donnerstag wegen des Taifuns Khanun geschlossen.

