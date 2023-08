Börse Asien Herabstufung der US-Bonität drückt Kurse an den asiatischen Märkten

Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA lastet auf der Stimmung. Vor allem an den japanischen Börsen geht es deutlich nach unten.

Anleger verhalten sich am Mittwochmorgen vorsichtig. (Foto: Reuters) Nikkei

Hongkong, Tokio Nach der überraschenden Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch sind die Anleger in Asien am Mittwoch in Deckung gegangenen. An der japanischen Börse in Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,3 Prozent tiefer bei 32.708 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent auf 2302 Punkte.

In China lag die Börse Shanghai 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,9 Prozent.

Fitch hatte den USA die Spitzenbonitätsnote entzogen. Die US-Ratingagentur stufte die Bewertung der Kreditwürdigkeit am Dienstagabend um eine Stufe von „AAA“ auf „AA+“ herunter und begründete dies mit einer Verschlechterung der Haushaltslage.

„Die meisten Turbulenzen in Asien heute Morgen wurden durch die Fitch-Entscheidung ausgelöst“, sagte Analyst Manishi Raychaudhuri von der französischen Bank BNP Paribas. „Die Herabstufung zeigt uns, dass die Regierung der größten Volkswirtschaft der Welt ein Problem mit ihren Ausgaben hat“, kommentierte Steven Ricchiuto, Chefökonom der Investmentbank Mizuho Securities.

Mehr: Fitch senkt Länderrating der USA auf „AA+“ von „AAA“