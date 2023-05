Börse Asien Hoffnung auf ein Ende des US-Schuldenstreits hievt Asien-Börsen ins Plus

US-Präsident Joe Biden und sein republikanischer Gegenspieler Kevin McCarthy wollen sich im US-Schuldenstreit zeitnah einigen. Das hob die Stimmung der Anleger in Asien.

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses muss sich mit dem US-Präsidenten einigen. (Foto: AP) Kevin McCarthy

Frankfurt .

Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum erholen sich am Donnerstag und folgen der Wall Street ins Plus. Anzeichen, dass die USA kurz vor einer Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze stehen, hob die Stimmung der Anleger. US-Präsident Joe Biden und sein republikanischer Gegenspieler Kevin McCarthy haben das Ziel einer Einigung bis Sonntag ausgerufen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 30.534 Punkten und kletterte auf ein 20-Monats-Hoch. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 2157 Punkten. Investitionspläne der Chipindustrie und gute Handelsdaten im April trieben die Kurse. Der Chiptestausrüster Advantest war mit einem Plus von 7,4 Prozent der größte Gewinner im Nikkei und stieg auf ein Rekordhoch.

Japans Exporte stiegen im April um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Daten des Finanzministeriums zeigten. Sie blieben damit zwar knapp unter den Erwartungen, aber die Investoren nahmen es in einem schwierigen Klima hin. „Obwohl sich die Exporte gegenüber dem Vormonat verlangsamt haben, war dieses Ergebnis im Vergleich zu anderen nordostasiatischen Ländern immer noch relativ gut“, schrieben die Analysten von ING in einer Kundenmitteilung.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 137,54 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0042 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8982 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0838 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9737 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,2482 Dollar.

Mehr: Einigung oder nicht? Der US-Schuldenstreit geht in die entscheidende Phase