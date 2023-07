Börse Asien Hoffnungen auf Konjunkturmaßnahmen in China treiben Asien-Börsen an

Die Anleger in Asien hoffen auf Konjunkurmaßnahmen in China nach schwachen Wirtschaftsdaten. Die Produktionstätigkeit in China ist im Juli den vierten Monat in Folge zurückgegangen.

Die Anleger in Asien gehen hoffnungsvoll in die neue Woche. (Foto: Getty Images; Per-Anders Pettersson) Börse Shanghai

Tokio, Singapur Hoffnungen auf umfassendere Konjunkturmaßnahmen in China kurbeln die Kauflaune der Anleger in Asien zu Wochenbeginn an. Die jüngsten Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Produktion in China im Juli aufgrund der schwachen globalen Nachfrage den vierten Monat in Folge geschrumpft ist. Auch der Dienstleistungssektor enttäuschte, was die Notwendigkeit weiterer politischer Unterstützung zur Ankurbelung der Binnennachfrage unterstrich.

Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (PMI) stieg im Juli zwar auf 49,3 von 49,0 im Juni, blieb damit aber weiter unter der 50-Punkte-Marke, die Expansion und Kontraktion trennt, wie das Nationale Statistikamt am Montag mitteilte. Das Ergebnis lag knapp über der Prognose der Analysten von 49,2. Auch das nicht verarbeitende Gewerbe verlor laut den Daten im Mai an Schwung. Der offizielle PMI für den Dienstleistungssektor fiel von 52,9 im Juni auf 51,1.

Der Exportweltmeister kämpft mit einer schwachen Weltkonjunktur. Analysten warnen, dass das Land sein bescheidenes Wachstumsziel von rund fünf Prozent im Jahr 2023 zum zweiten Mal in Folge verfehlen könnte, sollte die Wirtschaft weiter an Schwung verlieren.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,5 Prozent höher bei 33.263 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,4 Prozent und lag bei 2322 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,9 Prozent.

Positive Impulse kamen aus den USA: Die Daten vom Freitag zeigten einen Rückgang der Lohnkosten und der Kerninflation, was die Zuversicht der Anleger stärkte, dass die US-Notenbank Fed mit Straffung ihrer Geldpolitik fertig ist. „Die Datenüberraschungen stärken die Zuversicht, dass die globale Kerninflation - mit Ausnahme Chinas – stark zurückgehen wird, und schaffen die Voraussetzungen für eine Pause in der Zentralbankpolitik der Industrieländer und eine Lockerung in den Schwellenländern schaffen, selbst wenn das Wachstum solide bleibt“, sagte Bruce Kasman von JPMorgan.

