Börse Asien Hoffnungen auf Zinserhöhungsende und Konjunkturmaßnahmen treiben Märkte in Asien an

US-Inflationsdaten sollen den Anlegern Hinweise auf den weiteren Zinskurs der Zentralbanken geben. Die wichtigsten Indizes in Asien liegen im frühen Handel leicht im Plus.

Asiatische Anleger kaufen am Dienstagmorgen zu. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio Hoffnungen auf ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen und auf Konjunkturmaßnahmen in China lassen die Märkte in Asien am Dienstag aufatmen. Die Anleger warten auf die für Mittwoch angekündigten US-Inflationsdaten, um Hinweise über die Zinsaussichten zu bekommen. „Der Verbraucherpreisindex für die USA rückt in den Fokus und das damit verbundene Ereignisrisiko könnte die Stimmung zusätzlich anheizen“, schrieben Analysten der ANZ in einer Kundennotiz. Schlechter als erwartete Erzeugerpreise in China untermauerten die Erwartungen der Anleger, dass „die politischen Entscheidungsträger mehr tun müssen, um die Nachfrage zu stützen.“

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent. Im gebeutelten Bausektor verlängerten die Aufsichtsbehörden einige Maßnahmen eines im November eingeführten Rettungspakets. Die in Hongkong notierten Unternehmen Sunac China, Logan Group und KWG Group gehörten mit einem Anstieg von rund vier Prozent zu den Spitzenreitern im Index. Der Bausektor ist seit Mitte 2021 von zahlreichen Unternehmensausfällen im Rahmen einer Schuldenkrise betroffen. Ausgelöst wurde die Krise durch ausbleibende Rückzahlungen des weltweit am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers China Evergrande.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 32.280 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 2246 Punkten.

