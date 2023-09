Börse Asien Impulse aus China geben asiatischen Börsen Auftrieb

Anleger setzen auf weitere Hilfen für den Immobiliensektor in China. Für Country Garden gibt es eine Verschnaufpause. Der Nikkei-Index legt knapp ein Prozent zu.

Finanzmärkte in Japan

Singapur, Frankfurt Die jüngsten Stützungsmaßnahmen der chinesischen Regierung haben an den Aktienmärkten in Fernost am Montag für Kauflaune gesorgt. Anleger setzten darauf, dass die Behörden an weiteren Stellschrauben drehen werden, um die stockende Konjunktur in China anzukurbeln.

Die auf den Weg gebrachten Hilfen signalisierten, dass die Führung in Peking den Immobilienmarkt stabilisieren, das Wachstum ankurbeln und für mehr Zuversicht sorgen wolle, erklärten die Analysten der US-Bank Goldman Sachs. „Wir gehen davon aus, dass weitere punktuelle Maßnahmen eingeführt werden, bis die politischen Entscheidungsträger mit dem Ergebnis zufrieden sind.“

Führende Banken ebneten den Weg für eine weitere Senkung der Kreditzinsen, um den strauchelnden Immobiliensektor zu stützen. Insidern zufolge plane die Regierung in Peking zusätzliche Maßnahmen wie etwa eine Lockerung bei Beschränkungen für den Hauskauf. Für Erleichterung sorgte zudem, dass sich der angeschlagene Immobilienentwickler Country Garden mit seinen Gläubigern auf eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für eine umgerechnet rund 500 Millionen Euro schwere Anleihe geeinigt hat, die eigentlich am Samstag fällig gewesen wäre.

Die Börse in Shanghai und der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen zogen rund ein Prozent an. Am Aktienmarkt in Hongkong lag das Plus bei 2,4 Prozent. Der Branchenindex für Immobilienentwickler in China gewann mehr als acht Prozent.

In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,7 Prozent auf 32.939 Punkte. Neben den Impulsen aus China sorgte auch ein schwächerer Yen für Rückenwind bei den Kursen in Japan.

