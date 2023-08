Börse Asien Inflationsdaten aus China drücken Asien-Börsen ins Minus

Die Anleger in Asien blicken besorgt auf die neuen Wirtschaftsdaten aus China. Die Verbraucherpreise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sind gesunken.

Die Anleger in Asien sind verunsichert. (Foto: Visual China Group/Getty Images) Börse Shanghai

Tokio Sorgen um die Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den jüngsten Inflationsdaten belasten am Mittwoch die Märkte in Asien. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte 0,4 Prozent tiefer bei 32.253 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab um 0,4 Prozent auf 2282 Punkte nach. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,1 Prozent.

Die Verbraucherpreise in China sind im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,3 Prozent gesunken. Das ist etwas besser als die von Analysten erwartete Abnahme um 0,4 Prozent, aber es ist der erste Rückgang seit Februar 2021. Die Erzeugerpreise fielen den zehnten Monat in Folge. Die Daten folgten auf enttäuschende Handelszahlen am Vortag.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen