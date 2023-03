Börse Asien Japan-Rally hält an – Wachstumssorgen drücken China-Börsen

Inflationsdaten aus China zeigen, dass die Inlandsnachfrage noch schwächelt. Japans Wirtschaft ist unterdessen geringer gewachsen als erwartet.

Die Anleger in Asien blicken verunsichert in Richtung USA. (Foto: dpa) Tokioter Börse

Tokio Die Börsen in Japan sind am Donnerstag den fünften Tag in Folge gestiegen. Der Tokioter Leitindex Nikkei kletterte um 0,6 Prozent auf 28.623 Punkte. Damit stand er so hoch wie seit sechseinhalb Monaten nicht mehr. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um ein Prozent. Für Unterstützung sorgte der anhaltend schwächelnde Yen, wovon vor allem exportorientierte Titel profitierten.

Einen Tag vor der letzten geldpolitischen Entscheidung des Chefs der Bank of Japan Haruhiko Kuroda vor seinem Ruhestand wollten einige Anleger zudem unbedingt Gewinne erzielen, sagten Börsianer.

Japans Wirtschaft ist angesichts der gestiegenen Inflation im Schlussquartal 2022 geringer gewachsen als zunächst berechnet. Nach revidierten Daten der Regierung vom Donnerstag stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt auf das Jahr hochgerechnet um 0,1 Prozent. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker ein Plus von 0,6 Prozent errechnet.

