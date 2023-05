Börse Asien Japanische Aktien rutschen wegen Banken-Sorgen ab

Die US-Aufsichtsbehörden hatten die zusammengebrochene First Republic Bank am Montag verkauft. Anleger in Asien sind verunsichert.

Anleger blicken besorgt in die USA. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio, Singapur Die Nervosität im Zusammenhang mit dem US-Bankensystem belastet am Dienstag die inländischen Finanzwerte in Japan. Die US-Aufsichtsbehörden verkauften am Montag die First Republik Bank an JPMorgan Chase, um eine Bankenkrise einzudämmen. „Nicht nur in den USA, sondern auch in Japan und dem Rest des globalen Aktienmarktes herrscht ein Gefühl der finanziellen Instabilität“, sagte Maki Sawada von Normura.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 29.105 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 2072 Punkten.

Der Kurs von Nomura rutscht um 2,19 Prozent auf ein neues Jahrestief ab. Die Papiere des Kreditgebers Resona fielen um 1,58 Prozent. Renesas Electronics stiegen um 4,63 Prozent und führten damit die Chipwerte an.

Die Märkte in Tokio bleiben in den kommenden drei Tagen wegen Feiertagen geschlossen. Die japanischen Anleger haben damit nur wenig Spielraum, um auf die anstehende Sitzung der US-Notenbank Fed zu reagieren. Es wird erwartet, dass die Währungshüter aufgrund eingetrübter Wachstumsaussichten und der Banken-Turbulenzen bei ihrer Zinspolitik wohl auf ein vorsichtigeres Vorgehen umschwenken werden.

Die Börse in Shanghai lag 1,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1 Prozent.

