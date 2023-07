Börse Asien Japanische Anleger sind zurückhaltend – Notenbank-Politik im Fokus

Die Investoren in Japan warten auf das Ergebnis der Sitzung der Zentralbank. In China stützen mögliche weitere Konjunkturmaßnahmen die Börsen.

Die Börse in Shanghai ist einer der wichtigsten Handelsorten in Asien. (Foto: Reuters) Shanghaier Börse

Tokio Die Anleger am japanischen Aktienmarkt haben zum Wochenschluss Vorsicht walten lassen. Die Investoren warteten auf das Ergebnis der japanischen Notenbank-Sitzung und den Verlauf der anstehenden Berichtssaison, sagt Jun Morita von Chibagin Asset Management.

Der Nikkei-Index notierte nahezu unverändert bei 32.391 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,2 Prozent.

Die Bank of Japan (BOJ) kommt Ende Juli zu ihrer zweitägigen Sitzung zusammen. Spekulationen darauf, dass die Notenbank ihren sehr lockeren geldpolitischen Kurs anpassen könnte, trieb die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen mit 0,485 Prozent auf den höchsten Stand seit viereinhalb Monaten.

In China stützten Spekulationen auf baldige Maßnahmen der Regierung zur Ankurbelung der Konjunktur die Börsen. Der Shanghai-Composite rückte um 0,2 Prozent vor, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,1 Prozent.

Die weltweite Konjunkturabkühlung und die schwächelnde Inlandsnachfrage hatten die Erholung der chinesischen Wirtschaft in den den vergangenen Monaten beeinträchtigt. Die Regierung in Peking hat sich für dieses Jahr ein Wachstumsziel von moderaten rund fünf Prozent gesetzt, nachdem das Ziel für 2022 deutlich verfehlt worden war. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang hat seit seinem Amtsantritt im März immer wieder Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung in Aussicht gestellt, konkrete Schritte blieben bisher aber weitgehend aus.

