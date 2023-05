Börse Asien Japanische Anleger zeigten sich vor Fed-Sitzung vorsichtig

Der künftige Kurs der US-Notenbank hat die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag abgebremst. Chinas Börsen waren feiertagsbedingt geschlossen.

Anleger blicken besorgt in die USA. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio, Singapur Am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich die japanischen Börsen kaum vom Fleck bewegt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann am Dienstag 0,1 Prozent auf 29.158 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 2076 Zählern.

Die Investoren rätselten über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed nach einer überraschenden Zinserhöhung der australischen Zentralbank. Viele Marktteilnehmer und Analysten hoffen, dass die Fed am Mittwoch ihre Zinssätze zum letzten Mal anhebt.

„Eines der Dinge, die mir auffallen, ist, dass die australischen Währungshüter immer noch sagen, dass sie möglicherweise die Zinsen weiter erhöhen müssen“, sagte Joe Capurso, Stratege der Commonwealth Bank of Australia. Die Aktienmärkte in China waren feiertagsbedingt geschlossen. Die Märkte in Tokio bleiben in den kommenden drei Tagen wegen Feiertagen geschlossen.

Mehr: Nach First Republic-Aus: USA erwägt höhere Einlagensicherung für Unternehmen