Börse Asien Japanische Börsen geben weiter nach – Neuer Optimismus in China

Das Downgrading der US-Bonität lastet weiter auf der Stimmung in Japan. In China hingegen schieben ermutigende Konjunkturdaten die Börsen an.

Die Anleger in Asien sind vorsichtig. (Foto: dpa) Finanzmärkte in Japan

Singapur, Frankfurt Die Börsen in Asien haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan weiteten die Indizes ihre Verluste nach der Herabstufung der US-Bonität durch die Ratingagentur Fitch aus. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 1,7 Prozent auf 32.159 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent auf 2268 Zähler.

Die Investoren blieben verunsichert, nachdem Fitch den USA am Dienstag die Spitzenbonitätsnote entzogen hatte. „Ich vermute, dass wir im besten Fall mit einem unruhigen Handel rechnen können, im schlimmsten Fall aber mit einem tieferen Rückschlag“, sagte Matt Simpson, Marktanalyst beim Broker City Index.

Die Kurse in China drehten dagegen nach ermutigenden Konjunkturdaten ins Plus. Die Börse in Shanghai rückte um ein halbes Prozent vor. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,8 Prozent. Der Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor im Juli hatte auf 54,1 Zähler nach zuvor 53,9 Punkten vorgerückt.

