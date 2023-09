Börse Asien Japanische Indizes schließen nach US-Inflationsdaten deutlich im Plus

Anleger in Japan sind trotz gestiegener Verbraucherpreise in den USA im August optimistisch. In China geraten Autobauer erheblich unter Druck.

Die Märkte in Japan schließen deutlich höher. (Foto: AP) Börse in Tokio

Singapur, Tokio Die zuletzt sinkende Kerninflation in den USA hat an den japanischen Aktienmärkten für Kauflaune gesorgt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte am Donnerstag um 1,5 Prozent auf 33.179 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,2 Prozent.

Zwar waren die Verbraucherpreise in den USA im August um 3,7 Prozent nach 3,2 Prozent im Juli gestiegen. Die von der US-Notenbank Fed viel beachtete Kernrate, die die schwankungsanfälligen Energie- und Nahrungsmittelpreise ausklammert, sank aber wie erwartet auf 4,3 von 4,7 Prozent im Juli

Das große Daten-Event sei ohne negative Überraschung über die Bühne gegangen und habe die Stimmung der Anleger aufgehellt, sagte Jun Morita von Chibagin Asset Management. Zu den größten Gewinnern zählten die Aktien der Modehandelsgruppe Fast Retailing, die knapp drei Prozent zulegten.

Die US-Notenbank hat die Zinsen seit Anfang 2022 aggressiv von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent nach oben getrieben, um die Inflation zu dämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Die zuletzt gestiegene Arbeitslosenquote und der abebbende Boom am Jobmarkt liefern Befürwortern zufolge Argumente für eine Zinspause. Die Fed entscheidet am 20. September darüber, ob sie weiter an der Zinsschraube dreht.

Am chinesischen Aktienmarkt hielten sich die Investoren zurück. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,4 Prozent.

Ermittlungen der EU-Kommission belasten Autobauer

Im Fokus standen vor allem die chinesischen Autobauer. Die Untersuchungen der EU-Kommission zur chinesischen Subventionspraxis im Elektroautomarkt drückten die Aktien der Hersteller aus der Volksrepublik ins Minus.

Die Papiere des staatlichen Autokonzerns SAIC verloren zeitweise mehr als drei Prozent. Dessen Marke MG ist die chinesische E-Automarke, die sich in Europa am besten verkauft. Die Aktien des Batteriekonzerns CATL gaben gut ein Prozent nach.

Der EU-Kommission sind die Subventionen Chinas für die Elektroautobauer ein Dorn im Auge. Deswegen hat sie Ermittlungen auf den Weg gebracht. Die EU-Kommission hat nun bis zu 13 Monate Zeit, um über zusätzliche Zölle auf chinesische Elektroautos zu entscheiden. Experten befürchten einen Handelskrieg.

