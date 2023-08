Börse Asien Japanische Märkte dank Chip-Aktien im Plus

Nikkei und Topix starten mit einem Kursplus in den Tag. Die Papiere von Nvidia legten im Verlauf rund acht Prozent zu.

Tokio Die Märkte in Asien können sich am Dienstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Angeführt von den Chip-Werten folgte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index der Wall Street ins Plus und notierte im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 31.776 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,7 Prozent auf 2258 Punkte. Spitzenreiter im Nikkei war der Chip-Test-Ausrüster und Nvidia-Lieferant Advantest mit einem Plus von 3,76 Prozent.

Die Aktien des Chipentwicklers Nvidia stiegen vor der Bekanntgabe der Geschäftszahlen am Mittwoch um 8,5 Prozent. „Die Anleger kauften (japanische) Chip-Aktien zurück, nachdem die US-Chip-Aktien über Nacht gestiegen waren“, sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities. „Sie hatten Leerverkäufe dieser Aktien getätigt, weil sie vor den Ergebnissen von Nvidia vorsichtig waren.“

Die Börse in Shanghai lag hingegen 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verlor 0,2 Prozent.

