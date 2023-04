Börse Asien Japanischer Aktienmarkt nach BOJ-Entscheid im Aufwind

Die japanische Notenbank hält zunächst an ihrem ultralockeren Kurs fest, kündigt aber eine Überprüfung an. Japanischen Aktien verleiht das Auftrieb.

Tokio Nach dem Zinsentscheid der Bank of Japan haben die Anleger in Japan bei Aktien zugegriffen. Der Nikkei-Index rückte am Freitag um 1,4 Prozent auf 28.856 Zähler vor. Der breiter gefasste Topix gewann 1,2 Prozent. Die japanische Notenbank hat auf der ersten Zinssitzung unter ihrem neuen Gouverneur Kazuo Ueda an ihrer ultralockeren Geldpolitik festgehalten. Die Währungshüter entschieden auf ihrem Treffen allerdings, die Geldpolitik einer breit angelegten Überprüfung unterziehen zu wollen.

Der Yen geriet unter Druck – im Gegenzug stieg der Dollar in der Spitze um ein Prozent auf 135,24 Yen, den höchsten Stand seit Anfang März. Da die Inflation in Japan anziehe, könnte der Markt anfangen, auf eine künftige Straffung der Geldpolitik zu wetten, sagte Shane Oliver vom Investmentmanager AMP in Sydney.

