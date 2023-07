Börse Asien Japans Börse verzeichnet fünften Tagesverlust in Folge

Asiatische Anleger verhalten sich zum Wochenstart überwiegend vorsichtig. Aufwärts geht es hingegen an den chinesischen Aktienmärkten.

Die asiatischen Anleger halten sich zum Wochenstart zurück. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio Der stärkere Yen und die Schwäche der US-Aktienmärkte verhageln der japanischen Börse den Wochenstart. Der Nikkei gab den fünften Tag in Folge nach und ging am Montag mit einem Minus von 0,6 Prozent auf knapp 32.190 Punkte aus dem Handel. Noch vor einer Woche hatte er ein 33-Jahres-Hoch bei 33.753,33 Punkten markiert.

Exportwerte gerieten angesichts des stärkeren Yen unter Druck: Die Papiere des Autobauers Nissan verloren 2,6 Prozent, die Aktien von Honda 1,7 Prozent.

Aufwärts ging es dagegen an den chinesischen Aktienmärkten, der CSI300 legte 0,5 Prozent zu. Thomas Altmann, Protfoliomanager bei der Vermögensverwaltung QC Partners sagte, einerseits wecke die Null bei der Juni-Inflation die Hoffnung auf mehr geldpolitische Unterstützung durch die Bank of China. "Zweitens hoffen an den Börsen viele, dass der Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen in China nachhaltig zur Verbesserung des Verhältnisses der beiden Supermächte beigetragen hat." Yellen zog eine positive Bilanz ihrer viertägigen Reise und sieht trotz der Meinungsverschiedenheiten Fortschritte im Verhältnis zwischen den USA und China.

Die chinesischen Werkspreise fielen im Juni so schnell wie seit über siebeneinhalb Jahren nicht mehr und blieben hinter den Erwartungen zurück, während die Verbraucherpreise unverändert blieben.

