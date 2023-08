Börse Asien Konjunktursorgen in China und Japan sowie Fed-Zinserhöhungen belasten Asien-Börsen

Asiatische Anleger starten den Donnerstag mit Verkäufen. Der japanische Nikkei notierte am Morgen deutlich im Minus.

Anleger blicken auf die Geldpolitik der USA. (Foto: AP) Börse Tokio

Tokio Die jüngsten Handelsdaten aus Japan, die schleppende Konjunkturerholung in China und die Sorgen der Anleger über weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank verunsichern am Donnerstag die Anleger in Asien. Die zwar besser als erwartet ausgefallen Exportdaten aus Japan zeigen dennoch einen Einbruch der Ausfuhren auf ein Rekordtief seit 2021.

Die Exportdaten aus Japan fielen zwar besser aus als erwartet, zeigten aber dennoch einen Einbruch der Ausfuhren auf den niedrigsten Stand seit 2021. Die Exporte sanken im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, wie das Finanzministerium mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,8 Prozent erwartet.

