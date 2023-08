 Börse Asien: Konjunktursorgen lasten auf asiatischen Börsen

Die Fed-Protokolle und eine schwächelnde chinesische Konjunktur verunsichern Anlegerinnen und Anleger. Stahlhersteller geraten besonders unter Druck.

Anleger blicken auf die Geldpolitik der USA. (Foto: AP) Börse Tokio

Tokio Das Risiko steigender Zinsen in den USA und eine schwächelnde Konjunktur in China haben die Stimmung an den asiatischen Börsen am Donnerstag getrübt. In Tokio fiel der Leitindex Nikkei um 0,4 Prozent auf 31.626 Punkte. Zeitweise hatte er den niedrigsten Stand seit Anfang Juni markiert. Der breiter gefasste Topix verlor 0,3 Prozent. Die Börse in Shanghai gab um 0,4 Prozent nach. Der Hongkonger Hang- Seng-Index sackte um rund ein Prozent ab.

„Die Investoren reagieren nur auf negative Marktsignale – steigende globale Renditen und anhaltende Sorgen um Chinas Wirtschaft“, sagte Takehiko Masuzawa, Handelsleiter bei Phillip Securities Japan. Nach zuletzt schwachen Konjunkturdaten aus China gingen Japans Exporte im Juli erstmals seit fast zweieinhalb Jahren zurück.

