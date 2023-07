Börse Asien Märkte in Asien folgen der Wall Street ins Plus

Die dortigen Märkte folgen dem Trend der Wall Street ins Plus. Auch hier unterstützen die US-Verbraucherpreise die Stimmung der Anleger.

Die asiatischen Anleger sind optimistisch gestimmt. (Foto: AP) Märkte Asien

Tokio Durch die überraschend deutliche Inflationsabkühlung in den USA können sich die Anleger am Donnerstag nach den Verlusten vom Vortag wieder für die asiatischen Märkte erwärmen. Die US-Verbraucherpreise verzeichneten den geringsten jährlichen Anstieg seit mehr als zwei Jahren: Sie stiegen im Juni nur noch um 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas weniger als von Analysten erwartet. „Der US-Markt war über Nacht stark, was den Appetit der Anleger aus Übersee auf japanische Aktien beflügelte“, sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 32.357 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 2243 Punkten. Schwergewichtige Technologiewerte schoben den Nikkei an: Sony sprang um 4,98 Prozent nach oben und war damit der Top-Gewinner im Index, Advantest legte um 2,91 Prozent zu, Tokyo Electron verzeichnete ein Plus von 1,39 Prozent.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 1,1 Prozent. Nach einer Reihe enttäuschender Konjunkturdaten suchen die Anleger nun in den für Donnerstag erwarteten Handelsdaten nach Hinweisen auf die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt.

